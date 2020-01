L’Udc prende le distanze da Spata: “Insensato rivolgersi alla procura per intimidire il Tar”

L’Udc, che in città è rappresentato da Salvatore Incardona, figlio del responsabile dell’ufficio elettorale comunale che è citato da Spata nel ricorso, ritiene “assurdo che un aspirante alla carica di sindaco tacci di falsità e contraddittorietà l’operato di un illustre funzionario comunale, molto noto in città per la sua correttezza e professionalità, e che purtroppo ci ha lasciati mesi fa, adducendo che dei testimoni allo stato non noti e da una attendibilità allo stato non dimostrata, nonché dei servizi giornalistici di durata limitatissima o stralci di giornali che lasciano interrogativi alla vera realtà interna dei partiti politici e alla costruzione delle liste, siano in grado di scardinare il lavoro di una commissione elettorale e lo scritto di un funzionario esercente le funzioni di pubblico ufficiale”.

“Se Spata voleva andare in procura lo avrebbe dovuto fare in silenzio, senza lanciare l’ennesimo atto mediatico alla città – conclude – Anche perché il tar certamente non si farà intimidire da questo esposto”.