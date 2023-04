Lui e lei colpivano soprattutto in centro storico, decine di furti: disposto giudizio

Gela. Le indagini sono state chiuse negli scorsi mesi. E’ stato disposto il giudizio per il quarantacinquenne Giacomo Peritore e per la compagna trentenne Laura Caruso. Sono accusati di decine di furti, messi a segno principalmente lo scorso anno. Vennero colpite attività commerciali, abitazioni e anche una chiesa. Le modalità erano quasi sempre analoghe, in tutti quelli ricostruiti dagli agenti di polizia del commissariato e dai pm della procura. Normalmente, nelle attività commerciali veniva portata via la cassa con il denaro. Peritore e la compagna furono individuati analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza.