L’ultimo regalo al super tifoso, il Gela segna quando la salma entra in campo

I familiari sapevano della sua passione per il Gela e hanno voluto accompagnarlo per l’ultima volta allo stadio, a fine partita della gara dell’Amo Gela. Ora il Gela avrà una motivazione in più per regalare la serie D. Era il sogno di zio Nele, ed i calciatori biancazzurri faranno l’impossibile per realizzarlo.

Anche le dirigenze del Gela Calcio e dell’Amo Gela si sono strette attorno ai familiari del tifoso scomparso.