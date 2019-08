L’ultimo saluto a “Elio” Gnoffo, travolto e ucciso da un’auto: “Ci mancherai Billy”

Bollate. Si sono tenuti ieri i funerali del gelese sessantanovenne Emanuele “Elio” Gnoffo, da tutti conosciuto come “Billy”. Da anni ormai residente in Lombardia, esatamente una settimana fa è stato travolto da un’Audi che procedeva contromano. Era in sella ad una vespa e per lui non c’è stato nulla da fare. L’impatto si è verificato a Varedo, in provincia di Monza Brianza. I funerali, invece, si sono svolti nella parrocchia di San Bernardo a Cassina Nuova di Bollate. C’erano i figli, la moglie e c’erano i “fratelli” bikers, che hanno voluto dare l’ultimo saluto a “Billy”.