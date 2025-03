L’ultimo saluto a Loris, un angelo volato in cielo: migliaia ai funerali

Gela. Il dramma vissuto dalla famiglia del piccolo Loris Rodoti, morto a soli nove anni, è stato un terribile fulmine per tutta la città. I funerali, che si tengono nella chiesa di San Sebastiano, hanno concentrato migliaia di persone, tutte per dare l’ultimo saluto a Loris. In prima fila, i genitori e i familiari che non lo hanno mai lasciato solo, in settimane che sono state di sofferenza, illusione e poi di dramma. Una maglia della Juventus è stata posta sulla bara bianca, accompagnata in chiesa. Tra i presenti, i compagni della scuola calcio, con uno striscione.

Il volto di Loris è non solo negli striscioni ma anche nelle magliette indossate per ricordarlo. Sono due le indagini in corso, condotte dai pm della procura di Gela e da quelli di Palermo.