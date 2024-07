L’ultimo tributo a Casano, camera ardente in municipio: cordoglio dell’intera politica locale

Gela. Per onorare fino alla fine la memoria dell’ex assessore e consigliere comunale Carmelo Casano, sarà allestita la camera ardente in municipio. In questo modo, la città potrà tributargli l’ultimo saluto. È lungo l’elenco degli attestati di vicinanza alla famiglia giunti in queste ore e già da ieri sera, quando Casano si è spento all’hospice dell’ospedale “Vittorio Emanuele”.