L’ultramaratoneta Tallarita porta in città il Sicily Tour: per lui primato in Finlandia

Gela. Quattordici tappe, 970 chilometri complessivi, distanza media di 70 km al giorno che toccherà tutto il perimetro della Sicilia. Tutto questo è il Sicily Ultra Tour, che partirà da Gela il 5 settembre e si concluderà il 18 dello stesso mese sempre nella nostra città. Promotore di un evento di caratura internazionale è l’ultramaratoneta Antonio Tallarita, recordman siciliano, reduce dal primato italiano ad Helsinki. Il Sicily Ultra Tour non è solo una gara, ma nello stesso tempo è un viaggio nella storia, nella cultura e nella tradizione della Sicilia. Un evento unico ed affascinante che attraverso la corsa libera attraverserà le coste ed i paesi più belli e suggestivi dell’isola. Da Taormina ad Acicastello, da Cefalù a Selinunte, le 14 tappe attraverseranno gli angoli più belli dell’isola Antonio Tallarita, ingegnere di professione e ultramaratoneta per passione, pensa già al prossimo record. Impegnato nello scorso fine settimana nella cittadina di Espoo in Finlandia alla XIII Endurance 24h Ultrarun, migliora il primato italiano di categoria (SM55). Nell’arco delle 24 ore percorre ben 199,051 chilometri, equivalenti a 510 giri del percorso. Una gara difficile che alla vigilia l’ultrarunning siciliano affronta con molta attenzione, una gara che per 24 h si svolge in un anello ricavato all’interno della Ratiopharm Arena, rende ancora più difficile la prestazione.

Antonio Tallarita però non si perde d’animo e con una preparazione perfetta studiata con il dott. Roberto Bevoni (che sette mesi prima lo aveva operato ad entrambi gli alluci), affronta la gara con una tabella di marcia di tutto rispetto: passaggio alle 12 ore con l’obiettivo dei 105 Km e 155 Km in 18 ore orientandosi poi in corsa sulle rimanenti 6 ore di gara.