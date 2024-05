L’under 17 della Melfa’s campione regionale, Patti battuto e il trofeo sollevato

Gela. La Melfa’s Gela Basket vince il titolo regionale Under 17. Al PalaLivatino, il risultato finale della gara tra la squadra allenata da coach Ernesto Savarese e il Patti è di 69-60. Primo tempo equilibrato tra le due compagini, con i biancorossi che soffrono la qualità degli avversari in difesa ma compensano con buone percentuali in attacco. Il risultato al riposo lungo è di 30-29. Nei primi 7 minuti del terzo quarto è dominio dei pattesi, in vantaggio per 36-44. Negli ultimi 3 minuti però, prima del quarto finale, i biancorossi salgono in cattedra e siglano la bellezza di 9 punti senza subirne. Punteggio di 45-44 ed equilibrio totale. Nell’ultimo quarto i giovani biancorossi proseguono sul binario degli ultimi 180 secondi della terza frazione e resistono alle transizioni offensive avversarie con giocate difensive di altissimo livello, concedendo agli avversari appena 16 punti. In attacco invece, grazie anche ai tanti rimbalzi offensivi raccolti, i gelesi siglano 24 punti e mettono i puntini sulle i dopo una gara estremamente bilanciata.