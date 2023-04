Gela. L’under 18 del Volley Gela conquista la medaglia di bronzo nel campionato di categoria. Al PalaCannizzaro di Caltanissetta le ragazze gelesi si sono aggiudicate la vittoria nella finale per il 3-4 posto. A decidere l’incontro di ritorno il Golden Set, conclusosi sul risultato di 15-10 per le biancazzurre, vittoriose nel match d’andata per 3-0, pareggiato poi al ritorno dalle avversarie per 3-1. Partita equilibrata tra le due compagini, con la squadra di coach Tandurella che però ha avuto quel pizzico di carattere in più decisivo per portare a casa la medaglia di bronzo.



<< Siamo soddisfatti del risultato ottenuto – afferma il coach Giacomo Tandurella – che ci posiziona tra le tre migliori squadre Under 18 del Comitato Akranis. Raccogliamo i frutti del duro lavoro svolto da agosto fino ad oggi, grazie soprattutto all’importante presenza del prof. Rosario Ferracane. Il Volley Gela punta sempre a raggiungere traguardi importanti, questo terzo posto è un buon punto di partenza in vista della prossima stagione, che ci vedrà impegnati su più fronti. Faccio i complimenti a tutte le ragazze per i miglioramenti fatti nel corso dell’anno, per la passione e determinazione che mettono in allenamento e successivamente in partita. Adesso – continua – gli impegni per la Società non sono terminati, poiché ci apprestiamo ad affrontare il campionato Under 13, che ci sarà utile per la crescita delle nostre atlete più piccole>>.