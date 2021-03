Lunghe attese per i vaccini, sindacati: “Sistema disorganizzato, serve un confronto”

Gela. C’è la necessità di migliorare l’organizzazione delle vaccinazioni sul territorio. Al momento, fin troppa disorganizzazione, dovuta anche alle linee regionali. I segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil chiedono maggiore coerenza nelle scelte, a difesa dei pazienti e dei sanitari. Anche ieri, dopo quanto accaduto in città, si sono registrati assembramenti a Caltanissetta, attualmente zona rossa. Attese fino a cinque ore. “Diciamoci la verità, oggi i piani di vaccinazione sono organizzati male, sia per i lavoratori che si dedicano a questo servizio sia per i cittadini fruitori a qualunque età, figuriamoci gli ottantenni, che significa anche averne ottantanove e anche oltre. Ieri, a Caltanissetta, un’interminabile coda di donne e uomini, provenienti da tanti Comuni, in attesa di vaccino per la corsa a rendersi immuni. Una corsa che ha avuto cinque ore di sosta, rispetto all’orario di prenotazione. Cinque ore in piedi e al freddo, oltre che assembrati come testimoniano centinaia di foto. Il sindacato confederale, unitariamente – dicono Ignazio Giudice, Emanuele Gallo e Vincenzo Mudaro – è consapevole che non si tratta di responsabilità organizzative e gestionali della direzione strategica. Tanto dipende dalla Regione Siciliana, dall’interpretazione diurna e notturna di direttive, per esempio sulla somministrazione di Astrazeneca”.