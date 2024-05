Lungomare, appalto per il secondo tratto: pubblicati tutti gli atti di gara

Gela. E’ sostanzialmente l’ultima vera procedura di appalto per l’amministrazione comunale, che si avvia a chiudere la propria esperienza in municipio. I lavori per il secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia bisognerà affidarli non oltre metà giugno, per garantire lo stanziamento da oltre quattro milioni di euro, in parte dal sistema “Rigenerazione urbana” e per la soglia restante con fondi regionali. In giornata, è stata pubblicata la determina a contrarre, insieme al bando di gara e a tutti gli atti necessari per la presentazione delle offerte. E’ l’Urega di Caltanissetta che sta coordinando questa fase. L’amministrazione comunale, con il sindaco Greco e con l’assessore ai lavori pubblici Morselli, ha focalizzato gli ultimi scampoli della permanenza in municipio proprio intorno ai progetti in essere, sia quelli con cantieri avviati sia quelli per i quali bisogna completare le procedure. In settimana, si sono tenute riunioni, in presenza del dirigente Antonino Collura e di tutti i rup.