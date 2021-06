“Lungomare, centro e spiagge, città abbandonata”, Scerra: “Greco…chi l’ha visto?”

Gela.“Ma il sindaco dov’è? Forse, dobbiamo contattare “Chi l’ha visto?” per fare in modo che possa amministrare la città?”. Il capogruppo di “Avanti Gela” Salvatore Scerra spiega che la città continua ad essere sulla soglia del totale abbandono e cita una serie di casi pratici. “Vorrei capire come si fa ad autorizzare, giustamente, gli esercenti del lungomare ad installare i loro dehors sulla strada, senza però prevedere divieti di parcheggio? In quella zona, è il caos. Spero, anzi – dice Scerra – che almeno quest’anno si diano garanzie ai residenti, con un parcheggio riservato in via Dalmazia, ma aprendo a tutti il parcheggio Arena. Mi sembra una misura semplice da adottare. Perché il sindaco non si esprime?”. Il consigliere descrive una città in difficoltà enorme, anche nella gestione più semplice. “In centro storico – aggiunge – soprattutto con la stagione estiva ormai partita, gli orari della Ztl vanno estesi oltre le 23, altrimenti i clienti dei locali dovranno consumare, con le auto che transitano a pochi centimetri da loro. Tanti vorrebbero godersi una passeggiata serale in centro, senza l’assillo del traffico veicolare”. La scarsa incisività amministrativa, secondo il consigliere, si denota anche lungo la costa, ora sempre più battuta dai bagnanti.