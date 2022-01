Lungomare, conferenza servizi: Greco, “servono tempi rapidi per decreto finanziamento”

“L’obiettivo primario è il miglioramento della funzionalità dell’area – afferma Greco – perché sappiamo l’importanza che questo luogo riveste per la cittadinanza, in tutte le fasce di età. E’ uno dei progetti che più mi stanno a cuore, perché ci permetteranno di migliorare a trecentosessanta gradi, sia la parte estetica che quella della vivibilità in una parte centrale del nostro bellissimo lungomare, eliminando lo spettacolo indecoroso rappresentato dagli ex lidi “Eden” e “Conca d’Oro”, strutture fatiscenti e abbandonate da decenni che ormai sono solo ricettacoli di rifiuti. Al loro posto, potranno insediarsi nuove attività commerciali, per cui ridaremo ossigeno all’economia e nuovi luoghi di ritrovo ai cittadini, all’aria aperta e davanti ad un mare meraviglioso che tutti ci invidiano. Vale la pena ricordare che si tratta di uno dei progetti che la Regione aveva definanziato e che ci siamo impegnati a fondo per far rifinanziare. Non è stato facile, ma ora che siamo alle battute finali, guardando le foto che ci anticipano come quel tratto di lungomare diventerà, sono orgoglioso del lavoro che abbiamo portato avanti, con tenacia, costanza e determinazione”. Negli ultimi giorni, sul progetto si sono fatte ulteriori considerazioni, anche sull’eventualità di un piano B, con fondi che potrebbero arrivare dal programma “Rigenerazione urbana” del Ministero dell’interno, che ha riaperto una “finestra”, con ulteriori fondi, dopo i cinque milioni della riqualificazione dell’area di Montelungo.