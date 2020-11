Lungomare deserto, misure in atto: Giudice, “perchè scuole chiuse e chiese aperte?”

Gela. Il segretario confederale della Cgil Ignazio Giudice, dopo le scene delle ultime settimane, con gli assembramenti sul lungomare, guarda positivamente all’interdizione di quell’area ma anche delle zone più frequentate dai giovani. Il sindaco Lucio Greco, dopo aver valutato l’intera situazione, ha disposto estesi divieti, cominciando con la chiusura delle scuole e dei mercati. Nelle ultime ore, il lungomare praticamente vuoto e presidiato agli accessi dà un primo spaccato della situazione in città, anche se la linea del contagio rimane preoccupante. “Finalmente ciò che la Cgil sostiene da settimane si è realizzato, gli effetti sono evidenti e dobbiamo augurarci che abbiano un effetto sulla curva epidemiologica che ad oggi non segna un passo indietro – spiega – certo è troppo presto per dirlo. L’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità, dichiara che il 95 per cento dei contagi si evita con il corretto uso della mascherina e questo potrebbe scongiurare i lockdown sia a livello nazionale che, ovviamente, a livello locale. Proporre fa parte del nostro ruolo, non è fare polemica ma insistere sul buon senso. Si poteva far prima, non saremmo arrivati a 600 contagi che presto saranno 1000”.