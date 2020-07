Lungomare e svincolo Manfria-Roccazzelle, Regione taglia 5 milioni: Pd, “una vergogna”

Gela. Ieri, abbiamo dato notizia delle pesanti difficoltà affrontate dagli uffici del settore lavori pubblici del municipio per cercare di coprire trentotto procedimenti, con solo otto rup disponibili, che dovranno contemporaneamente svolgere le funzioni di responsabili esterni delle operazioni. Si tratta di iter per progetti che rientrano in programmi di investimento ritenuti cruciali, dal “Patto per il Sud” ad “Agenda Urbana”. Manca personale, nonostante l’amministrazione comunale abbia puntato quasi tutto su questi finanziamenti. Da mesi, la politica locale va avanti con notizie che, a fasi alterne, arrivano dalla Regione. Trentatré milioni di euro del “Patto per il Sud” sono stati definanziati, ma giunta e forze politiche alleate ritengono invece che i soldi ancora ci siano. Un balletto di cifre e annunci che è ancora in corso. Nelle ultime ore, sempre da Palermo, arrivano però altri segnali decisamente non benauguranti. Altri tagli, decisi dal governo del presidente Nello Musumeci e dagli uffici tecnici della Regione. Una sforbiciata, che tra le altre voci, tocca quelle dei finanziamenti destinati alle aree di crisi complessa, ovvero Gela e Termini Imerese, già messe nella lista nera dei fondi tagliati per il “Patto per il Sud”. Il Dipartimento regionale tecnico ha depennato i finanziamenti per lo svincolo Manfria-Roccazzelle (circa due milioni di euro) e per gli interventi sul lungomare (quasi tre milioni di euro). Scelte che rientrano in un piano complessivo di risparmi e rimodulazione dei fondi. Secondo i tecnici palermitani, non ci sarebbero più le condizioni per assicurare i soldi alla città.