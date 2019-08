“Lungomare invaso dai rifiuti”, Bennici: “Come si fa a parlare di turismo?”

Gela. Trascorso Ferragosto, i rifiuti fanno bella mostra davanti a locali e lidi, sul lungomare Federico II di Svevia. Un “biglietto da visita” che non piace al consigliere comunale Sandra Bennici. “Non è cambiato nulla rispetto a venti giorni fa, quando avevo segnalato lo stesso problema – dice – i rifiuti addossati nei pressi di tutti i lidi del lungomare, un bel biglietto da visita per chi dovesse decidere di venire in città per le vacanze. Sembra questa la soluzione trovata dall’amministrazione comunale, ritengo ci sia di più”. Per il consigliere, quello che si vede sul lungomare è il risultato di una cattiva gestione del servizio di raccolta rifiuti. “Gli uffici comunali sono stati chiusi per ferie, forse il sindaco e gli assessori saranno partiti per altri lidi, ritenendo non necessaria la loro attenzione sul territorio in questo periodo e mi chiedo ancora, i servizi di raccolta sono stati sospesi? – continua – malgrado l’attuale situazione, di cui non si può tacere, i cittadini si sono visti recapitare una Tari gravata da un aumento deliberato da un commissario”. I rifiuti vengono ammassati in zone che, teoricamente, dovrebbero essere vere attrazioni turistiche.