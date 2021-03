Lungomare sporco, Scerra: “Amministrazione distratta da spartizione degli assessorati”

Gela. Il lungomare sporco e non coperto da una costante attività di pulizia. A sottolineare lo stato attuale del tratto, a poca distanza dagli uffici della capitaneria di porto, è il consigliere comunale Salvatore Scerra, che ha diffuso un video, reso pubblico attraverso i social. Parla di una zona della città, che soprattutto con le condizioni meteo più che favorevoli dovrebbe essere un punto fondamentale di rilancio turistico. Invece, nelle immagini rilasciate via social, il consigliere denuncia la presenza di rifiuti abbandonati ovunque e di pulizia del tutto assente. Famiglie e più piccoli non trovano spazi idonei per passeggiare e giocare.