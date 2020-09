“L’unica anomalia in giunta era il Pd”, Incardona: “Rapporto politico con Greco solido”

Gela. Nella “telenovela” politica dei rapporti tra l’amministrazione comunale e il governo Musumeci, che ormai si muovono sempre più tra alti e bassi, è soprattutto l’Udc ad essere tirato in ballo. Nel governo regionale, i centristi locali hanno due riferimenti non da poco, gli assessori Alberto Pierobon e Mimmo Turano. Il gruppo cittadino, da inizio anno, fa parte della maggioranza del sindaco Lucio Greco e schiera in giunta l’assessore Danilo Giordano. Un passaggio, quello dalla coalizione di centrodestra alla giunta “arcobaleno”, che ha fatto sobbalzare molti. Anche diversi alleati vedono nell’Udc un’anomalia, soprattutto quando si tratta di fare i conti con i tanti tagli ai finanziamenti imposti dal governo Musumeci e appoggiati, tra gli altri, proprio da centristi e da Forza Italia (altro partito che appoggia Greco ma poi si trova nella stessa situazione a Palermo). Come riportato ieri, Greco ha scelto di impugnare anche l’ultima delibera del governo regionale che conferma il definanziamento da 33 milioni di euro del “Patto per il Sud”, mentre martedì ha ricevuto rassicurazioni sui tempi di avvio dei lavori del Museo del mare e del porto rifugio. Una situazione politica certamente non semplice da interpretare, ma che secondo il consigliere comunale Udc Salvatore Incardona non mette in discussione il rapporto con i primo cittadino. “Rimane assolutamente solido – spiega – a differenza di quello che strumentalmente pensano molti, l’Udc è stato tra i primi partiti a sposare il progetto di Greco. L’abbiamo subito sostenuto, insieme a Forza Italia. Ci siamo allontanati solo perché ritenevamo che il Pd non potesse arrivare e dettare le regole, anche sulla questione della presentazione dei simboli. E’ inutile che i democratici continuino a strumentalizzare vicende come quella del “Patto per il Sud”. E’ chiaro ormai che lo facevano solo per preparare la campagna elettorale in vista delle prossime regionali. Non perdono occasione per dirsi opposizione a questa giunta. Credo che fosse il Pd la vera anomalia e non certamente il nostro ingresso in giunta. Il modello che si è strutturato è quello del governo regionale e stiamo lavorando con molto impegno. La giunta Greco è una giunta più di centrodestra”.