L’Unione dei Comuni si insedia ma subito passo falso, manca il numero legale

Gela. Si è ufficialmente insediato il consiglio dell’Unione dei Comuni, composto da consiglieri (tre ciascuno) in rappresentanza dei Comuni di Gela, Niscemi e Butera. Lo start non è stato affatto semplice. Ci sono voluti diversi mesi per arrivare alla seduta di un organo essenziale per il ciclo dei finanziamenti 2021-2027. Le schermaglie iniziali non sono mancate. L’assenza del consigliere niscemese Rosa Cirrone Cipolla ha fatto partire una disamina piuttosto sostenuta sulla maggioranza necessaria. L’altro consigliere di Niscemi Francesco Trainito ha chiesto subito un rinvio “per rispetto del consigliere assente”. È stato accertato che non sono pervenute giustificazioni ufficiali da parte dell’assente. In aula, c’erano i sindaci Lucio Greco (presidente dell’Unione) e Giovanni Zuccala’ (Butera). I primi cittadini gelese e buterese hanno posto l’accento sull’importanza dell’Unione nell’ottica dei finanziamenti. Il consigliere di “Una Buona Idea” Rosario Faraci (Gela) ha invece sostenuto la necessità di andare avanti. “È atteso da tempo ed è già stato nominato un consulente – ha spiegato riferendosi alla designazione recente dell’architetto Vincenzo Castellana – non c’è una ragione plausibile per non andare avanti sui punti”. I primi adempimenti toccano la nomina del presidente del consiglio e del vice. Il forzista Carlo Romano (Gela) ha sostenuto l’opzione del rinvio, seguendo la linea del cuffariano Francesco Trainito. Pian piano si delinea già un nucleo di centrodestra che guarda soprattutto al primo cittadino niscemese Massimiliano Conti, a sua volta assente.