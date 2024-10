L’Università di Palermo e Apple insieme per la formazione di esperti di app

PALERMO (ITALPRESS) – Formare esperti nella creazione di app con il supporto di specialisti nello sviluppo di programmi su tecnologie Apple. Il colosso americano ha scelto infatti l’Università di Palermo per espandere il programma accademico “Apple foundation UniPa”, attualmente presente solo in Campania, offrendo così agli studenti l’opportunità di seguire nuovi corsi avanzati per l’utilizzo e l’integrazione di tecnologie di Intelligenza Artificiale di Apple Intelligence. L’Ateneo palermitano ha avviato i corsi del programma nel giugno del 2024, e ne ha già concluso tre certificando circa ottanta studenti. “Apple ha fornito tutta la tecnologia necessaria per attrezzare l’aula destinata dall’Ateneo ad uso esclusivo per la fruizione dei corsi e i dispositivi da fornire agli per l’apprendimento, come computer e telefoni cellulari – sottolinea Pietro Paolo Corso, Delegato del Rettore ai progetti extra-ordinari e alle infrastrutture digitali di Ateneo -. I corsi vengono tenuti principalmente da personale docente e non docente dell’Ateneo, appositamente formato da Apple Teacher dell’Università Parthenope di Napoli ad elargire corsi aderenti ad un programma internazionale. L’accordo stipulato tra UniPa ed Apple Inc. prevede che si eroghino diverse edizioni di corsi base durante l’anno”, aggiunge. L’attività di formazione prevista dal programma di UniPa consiste in corsi, della durata di un mese, certificati dall’azienda americana e forniti dall’Università, gratuiti e rivolti a tutti gli studenti dei corsi di laurea triennali, magistrali o di dottorato di ricerca. “Le esperienze internazionali del programma, tra cui quella di UniPa – spiega Giosuè Lo Bosco, docente del Dipartimento di Matematica e Informatica e responsabile del programma per UniPa -, hanno riscontrato un interesse diffuso da parte non solo di studenti iscritti ai corsi di studio di ambito ICT, ma anche di altri ambiti disciplinari come Scienze della comunicazione, Medicina e Giurisprudenza. Il linguaggio di programmazione adottato per lo sviluppo di APP IOS è estremamente semplice e vicino al concetto di coding. I corsi Foundation usano metodologie di didattica innovativa, come l’apprendimento basato su sfide, adottato dal personale dell’Università coinvolto nel progetto”. “Il Programma Apple Foundation di UniPa è senza dubbio un’esperienza straordinaria – spiega Massimo Midiri, Rettore dell’Università di Palermo -, nell’ambito della quale gli studenti possono confrontarsi in un contesto internazionale di assoluta eccellenza, lavorando in team nella realizzazione di un progetto e conseguendo alla fine del percorso un’apposita certificazione. L’attivazione di questo programma internazionale in partnership con Apple ha come obiettivo la formazione di esperti nella creazione di app, figura professionale in forte crescita in Italia e in Europa. Una formazione con queste competenze specifiche rappresenta una grande e concreta opportunità per il futuro professionale dei nostri studenti che avranno la possibilità di proseguire con corsi più avanzati verso le cosiddette Developer Accademy presenti in tutto il mondo. Si ha inoltre in previsione l’attivazione di un corso avanzato finalizzato alla formazione nell’utilizzo e integrazione delle tecnologie di Intelligenza Artificiale di Apple Intelligence”, conclude il rettore.

