L’università di Valona avvia la sede di Gela-Palermo per scienze mediche, test ad ottobre

Una grande opportunità per tutti coloro che intendono inserirsi nel mondo delle professioni sanitarie. La documentazione per l’iscrizione al TEST di ammissione è necessaria inviarla entro il 28 settembre 2023. Le prove si svolgeranno a Palermo il 9 ottobre 2023 e la graduatoria sarà pubblicata sul sito web dell’Università Reald https://unireald.edu.al entro il 13 ottobre 2023. I Corsi e gli esami si svolgeranno presso la sede di Palermo. Il tirocinio potrà essere svolto sia a Gela che a Palermo attraverso l’attivazione di convezioni presso strutture sanitarie. I Corsi di Laurea sono abilitanti all’esercizio della professione in Albania. I neo-laureati per l’esercizio della professione sanitaria in Italia saranno assistiti per la richiesta di riconoscimento presso il Ministero della salute della Repubblica Italiana, come previsto dalla Direttiva 2005/36 CE e nel rispetto del DPR 31 agosto 1999, n. 394 del DLGS 25 LUGLIO 1998, N. 286, della legge 30 luglio 2002, n. 189, nonché del Dlgs 9 novembre 2007, n. 206. Per tutte le informazioni: 3293466566.