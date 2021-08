Lutto nel mondo della scuola, morta la dirigente Giovanna Palazzolo

Gela. Una vita dedicata alla scuola, ai più piccoli e allo studio. E’ morta la dirigente scolastica Giovanna Palazzolo, che da qualche anno era in pensione, dopo aver diretto l’istituto comprensivo San Francesco. Lascia la sua famiglia, il marito e le figlie. Da qualche tempo viveva anche in Toscana, per stare più vicina alle figlie. E’ sempre stata molto presente, a tutela degli allievi della scuola che presiedeva, e non mancarono, nel corso della sua lunga attività, denunce pubbliche, per migliorare servizi e strutture.