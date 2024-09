Lutto nella sanità locale, è morto il pediatra Giuseppe Giardina

In città era noto per la sua attività professionale. Per decenni aveva anche coordinato le attività dell’unità operativa di Pediatria dell’ospedale “Vittorio Emanuele” di via Palazzi. A causa di problemi alla vista era stato costretto ad interrompere anticipatamente la sua carriera di medico. Negli ultimi tempi ha lottato contro alcune patologie le cui complicanze sono sfociate oggi nel decesso.

Amici e parenti si sono stretti al dolore dei suoi due figli: Laura e Marco.