Lutto per le morti alla zona industriale, Cosentino e Donegani si stringono alle famiglie

Gela. Al cordoglio dei familiari delle vittime dell’incidente stradale di oggi all’interno della zona industriale, si stringono i candidati a sindaco Grazia Cosentino e Miguel Donegani. “Sono profondamente dispiaciuta per la tragedia che oggi ha portato via dai propri cari due cittadini gelesi, due lavoratori. Uno conosciuto personalmente, l’altro no, ma il dispiacere è pari per entrambi. Mi stringo al dolore delle famiglie, per quanto possa valere di conforto, in questo tragico momento per loro”, dice Cosentino.