M5S A SALVINI “PAURA PER LA POLTRONA? SI DIMETTA”

ROMA (ITALPRESS) – “Salvini la sua scelta l’ha gia’ fatta. Chiedendo di tornare al voto non vuole piu’ governare con il M5S. Chiedendo di sfiduciare Conte non vuole piu’ questo governo. Quindi si dimetta e basta o ha paura di perdere la poltrona?”. E’ quanto fa sapere il Movimento cinque stelle in merito alla crisi di governo ed in risposta alle parole in Senato di Salvini.

“Chi ha staccato la spina al governo e’ stato Salvini, subito dopo ha detto che avrebbe parlato con Berlusconi per un patto. E’ mancato rispetto e questo ha portato ad una rottura definitiva” le dure parole del capogruppo del M5S in Senato, Stefano Patuanelli. Quanto alla possibilita’ di un accordo con il Pd per un nuovo governo, l’esponente del M5S ha aggiunto:”All’orizzonte c’è il rispetto della Costituzione”, ribadendo che “per il M5S non e’ un congedo dal presidente Conte, noi non abbiamo paura di nessuno scenario, non temiamo le elezioni e non siamo attaccati alle poltrone”.

