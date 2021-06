M5S apre a Greco, “lavoriamo per il territorio”: Cancelleri, “su porto basta annunci”

L’esponente del governo Draghi ha preannunciato una riunione, al Ministero della transizione ecologica, per valutare uno dei tanti ostacoli nell’iter del porto, quello dell’analisi delle sabbie, con Regione e Ispra che fanno fatica a raggiungere un punto di incontro. Tutte lungaggini che pesano su un porto rifugio, insabbiato da anni. Più in generale, sulla strategia per la portualità, pare condividere la linea del sindaco. “Stiamo lavorando affinchè l’area portuale di Gela entri a far parte del sistema della Sicilia Occidentale, con Palermo – ha spiegato – è fondamentale per i finanziamenti. Ad oggi, sul porto, la situazione è vergognosa”. In città, i pentastellati sono opposizione alla giunta dell’avvocato, ma varchi per un dialogo più ampio sembra non ne manchino, nell’ottica di “difendere il territorio”. “Il governo nazionale, sul territorio di Gela, vuole metterci la faccia”, ha concluso il sottosegretario, ricordando l’iter della tangenziale che va avanti.