“M5s centro dell’alleanza? Pd non ci sarà”, Siragusa: “Greco non ha soluzioni contro dissesto”

Gela. “Un’alleanza progressista con il Movimento cinquestelle baricentrico? Non credo possa esistere. Sicuramente, il Pd non ne farà parte. Siamo lontanissimi e le parole di Di Paola mi sembrano veramente velleitarie”. Il segretario cittadino del Partito Democratico Guido Siragusa conferma che i dem non trovano nessuno spunto programmatico nell’analisi attualmente in atto in quello che sarà il fronte progressista, che allo stato coinvolge i grillini, il gruppo civico di “Rinnova” e quello del consigliere Paola Giudice. “Non capisco da cosa possa derivare un’alleanza che debba necessariamente avere come centro propulsore il Movimento cinqustelle – aggiunge Siragusa – evidentemente, se alle prossime amministrative ci saranno più alleanze di centrosinistra non sarà per responsabilità del Pd. Prima di costruire un’alleanza serve umiltà e mi pare che questo tentativo progressista difetti proprio in questo. Non siamo preoccupati, il Pd è un partito strutturato che sarà in grado di costruire un’alleanza di centrosinistra, indipendentemente dal Movimento cinquestelle. Se dovessero iniziare a mettere i piedi a terra, ritornando alla realtà, allora si potrebbe iniziare a dialogare anche con loro, ma non mi sembra che al momento ce ne siano le condizioni”. Se il possibile nucleo del nuovo centrosinistra locale non è ancora ben individuabile, è però evidente che i dem non sono intenzionati a rimangiarsi quello che hanno già fatto. “Siamo stati coerenti e la mozione di sfiducia l’abbiamo firmata perché non capiamo come si faccia a criticare Greco e contemporaneamente a tenerlo a bagnomaria. Evidentemente, chi lo fa agisce solo per egoismo personale, perché non si sente pronto ad affrontare il voto. Non ci sono altre ragioni. Questi bizantinismi politici non ci interessano”, aggiunge. Al contempo, secondo Siragusa proprio il sindaco non riesce ad individuare la soluzione per superare il pericolo del dissesto dell’ente comunale.