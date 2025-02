M5s, Conte “Alleanza con Pd se obiettivi ben condivisi”

ROMA (ITALPRESS) – “Lavoriamo per costruire un progetto politico forte e alternativo a questa destra: la mia comunità non ha detto ‘Abbraccia il PD domani mattina e chiudiamo la partita, perchè sennò non si vincè. Si può fare un’alleanza, ma solo con un progetto chiaro e con obiettivi ben condivisi. Nel dna del Movimento 5 Stelle non c’è la presa del potere: a volte voi giornalisti dite che io sono ossessionato da Chigi, ma non ci penso proprio. Penso a un progetto serio per cambiare la società e lavoriamo per questo: se ci saranno le condizioni, lo valuteremo”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a “Porta a porta” in onda questa sera su Raiuno. – Foto: Ipa Agency – (ITALPRESS).