M5S, Conte “Con Di Maio non è una questione personale”

ROMA (ITALPRESS) – “Non è una questione riservata e privata tra me e Di Maio, non potrei mai accettare che fosse posta in questi termini. Dobbiamo confrontarci e arrivare a un chiarimento pubblico. Una comunità deve poter riflettere con tutte le sue componenti, i gruppi parlamentari ma anche gli iscritti, noi siamo quelli della democrazia diretta”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a ‘L’aria che tirà su La7. Con Di Maio “non è una ruggine, una questione personale. E’ una questione che va a toccare punti centrali dell’azione politica, dell’essere comunità, di appartenenza e senso comune verso comuni obiettivi. Il punto è dove vuole andare il Movimento, i nostri principi e i nostri valori”, ha aggiunto. Per Conte “ci dev’essere una discussione aperta, le modalità le stabiliremo”. Sulla possibilità di un voto online “non anticipo nulla. Gli iscritti saranno coinvolti nella misura in cui vogliono capire qual è la direzione e l’orizzonte di marcia politica, chi siamo e dove stiamo andando. Credo che lo stesso Di Maio abbia posto le questioni anche in questa prospettiva”. Sull’ipotesi di una scissione, Conte chiosa: “Non credo che i cittadini siano interessati alle questioni interne”.(ITALPRESS).