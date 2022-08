M5s, incontro con tutti i candidati: Di Paola, “noi stiamo con i cittadini in difficoltà”

Gela. Parte la macchina elettorale del M5s in Sicilia. Prima tappa, oggi, a villa Barile a Caltanissetta. Dalle 17 alle 19, è in programma un incontro di tutti i candidati del Movimento alle prossime elezioni politiche e regionali per coordinare le iniziative e i tour in giro per l’isola prima dell’appuntamento con le urne del 25 settembre.