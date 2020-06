“M5s sosterrà biblioteca Griffo”, Di Paola: “Donazione da taglio nostri stipendi”

Gela. “Il Movimento cinquestelle Sicilia non si tira indietro. Realizzeremo la biblioteca Griffo al museo”. Il deputato all’Ars Nuccio Di Paola allontana il sospetto che i grillini vogliano rinunciare all’impegno, assunto dopo l’iniziativa dell’associazione “Salviamo la bellezza”, della quale fa parte l’artista Giovanni Iudice. L’archeologo Pietro Griffo ha lasciato circa duemila testi, che i volontari da tempo stanno catalogando, in attesa di poter integrare questa donazione con il resto della biblioteca del museo. Iudice, ieri, ha duramente criticato il silenzio dello stesso Di Paola e dei grillini, che inizialmente avevano previsto di assicurare un contributo, attraverso il fondo che il movimento alimenta con il taglio degli stipendi dei parlamentari regionali. “E’ vero, ci sono state interlocuzioni e sono in costante contatto, anche con il professore Aldo Scibona – dice Di Paola – bisogna però considerare che è cambiato il direttore del museo. Io avevo avuto incontri con la precedente guida. Anche i lavori nella struttura hanno rallentato il percorso. Volevo ricordare inoltre che i fondi arrivano dal taglio dei nostri stipendi e durante l’emergenza Covid abbiamo donato circa duecentomila euro in tutta la Regione. Donazioni le abbiamo destinate al “Vittorio Emanuele”, con l’acquisto di sistemi e macchinari. In ogni caso, il Movimento cinquestelle garantirà il massimo supporto per la biblioteca e spero che possa essere pronta entro la fine dell’estate”.