“M5s? Su progetti utili collaboriamo”, Di Stefano: “Dialogo politico è una cosa diversa”

Gela. Nelle ultime settimane, tra tavoli istituzionali e interlocuzioni con il governo, il sindaco Lucio Greco ha spesso avviato confronti con il Movimento cinque stelle. Rispetto a qualche tempo fa, i rapporti sono decisamente migliorati, anche se i pentastellati escludono che si possa andare oltre. Difficile, insomma, che i grillini inizino a guardare alla maggioranza “arcobaleno” con occhi diversi rispetto agli equilibri politici usciti dalle urne dello scorso anno. Un percorso di collaborazione, però, sembra esserci. Greco ed esponenti importanti del movimento, come il senatore Pietro Lorefice, hanno avviato un dialogo sui progetti che potrebbero ricadere sul territorio. Parlare di qualcosa che possa andare verso ipotesi più strettamente politiche invece pare piuttosto complicato. Lo spiega anche il vicesindaco Terenziano Di Stefano. “Quando ci sono proposte e progetti utili alla città, che ben vengano – dice – siamo disponibili a collaborare non solo con il Movimento cinque stelle ma anche con altre forze politiche. Mi sembra doveroso, soprattutto quando abbiamo tutte le possibilità per concretizzare progetti e investimenti. E’ questa la collaborazione della quale si può discutere”. Di Stefano, a sua volta, fa capire che non ci sono condizioni per approcci differenti, a cominciare da un rapporto politicamente più intenso.