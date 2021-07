“Macchitella abbandonata”, Farruggia: “Su verde valutare responsabilità Ghelas”

Gela. La gestione del verde pubblico in città è di nuovo al centro degli strali del Movimento 5 Stelle. Il consigliere comunale pentastellato Virginia Farruggia torna a criticare pesantemente le scelte dell’amministrazione e il tipo di interventi effettuati da Ghelas. Il consigliere ritiene del tutto “sbagliati” gli ultimi lavori di manutenzione del verde effettuati in viale Mattei. “Più volte, abbiamo parlato dell’importanza di programmare gli interventi sul verde pubblico, di cosa preveda la normativa in merito al verde pubblico e

dell’importantissimo ruolo didattico del verde pubblico per i cittadini. In città – dice il consigliere – purtroppo i nostri figli sono abituati a vedere per le strade immondizia e verde incolto, abbandonato o deturpato. Gli ultimi interventi fatti dalla Ghelas sono del tutto sbagliati. Non si può dire di certo che si sia fatta la potatura delle siepi se anziché usare il

tagliasiepi si utilizza un trituratore di sterpaglie. Inoltre, ammesso che si volesse fare una potatura estrema, portando le siepi a legno, sempre con il mezzo appropriato, questa non era di certo la stagione migliore. Forse si è deciso un tale intervento con l’obiettivo di far morire una pianta in piena salute”. Per il consigliere, gli interventi sono serviti soltanto ad abbattere piante in salute senza alcuna riconversione del verde. Esclude che possa esserci stata la necessità di intervenire d’urgenza su richiesta della polizia e per assicurare la sicurezza della viabilità, spiegando che comunque la normativa in materia va rispettata. “Insomma in città si continua a gestire il verde con estrema superficialità, senza alcuna programmazione, senza alcuna competenza, visti i risultati sul campo; si continuano a potare specie che non necessitano alcuna potatura, a non potare alberi o siepi che avrebbero bisogno di una manutenzione ordinaria e ad abbattere o portare allo stremo specie nel pieno del loro ciclo vitale ed in perfetta salute. Siamo stati i primi a chiedere che

venisse fatto un censimento, – dice ancora – per adeguarsi alla normativa nazionale ed europea, per stabilire le priorità di interventi sul verde pubblico e per evitare incidenti che potrebbero anche provocare un pericolo all’incolumità pubblica; siamo stati i primi a chiedere un piano del verde per stabilire le ripiantumazioni là dove fossero necessarie le estirpazioni, ma nulla di tutto questo è stato fatto”.