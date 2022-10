Macchitella, area giochi pericolosa: “Bambini rischiano di farsi male seriamente”

Gela. L’area giochi di Macchitella versa in situazioni critiche e i genitori temono per l’incolumità dei loro bambini. Più volte si sono verificati casi in cui i piccoli hanno rischiato di farsi seriamente male, soprattutto a causa della pavimentazione irregolare e della mancata cura del verde pubblico.

“Sono veramente arrabbiata – dichiara una mamma – mio figlio di due anni la scorsa settimana ha rischiato molto per aver inciampato su una radice. I giochi mancano di manutenzione e sono davvero pochi per il numero di bambini che nel week end viene a giocare qui. Questo è un luogo d’incontro per le famiglie, praticamente da sempre ed è inconcepibile che i bambini siano costretti a dover rispettare file interminabili la domenica mattina perché è disponibile una sola altalena. Quella per i bambini un po’ più grandi pensavo in buona fede che fosse in manutenzione, ma a distanza di mesi devo dire cercasi altalena”.