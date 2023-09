Macchitella Lab attivo entro fine dicembre? Iter in corso: Greco ha incontrato consiglieri

Una volta compiuti questi passaggi amministrativi, acquisito il soggetto che svolgerà le attività, disponendo di arredi e attrezzature, sarà materialmente possibile aprire le porte del Lab. “Con l’impegno di tutti – dice il sindaco – sarà materialmente possibile iniziare le attività di coworking e affiancamento alle imprese. A struttura operativa si valuta su quali corsi universitari puntare”. La Kore di Enna ha già espresso, in più occasioni, la disponibilità di avviare un corso di laurea in ingegneria ambientale. Ma l’amministrazione non esclude che una struttura di tale prestigio, con la possibilità di attività di laboratorio e ricerca di elevato valore scientifico possibili grazie alla partnership con Eni, possa attrarre sulla città e sul suo Lab anche l’interesse di altri atenei. Nel corso dell’incontro con i capigruppo è stato affrontato anche il tema della stima dell’area esterna. Nell’accordo di comodato si disporrà che nelle more di definire il quantum l’Eni concederà la piena disponibilità dell’immobile. Questo eviterà ritardi o inghippi. Un eventuale acquisto definitivo da parte del Comune dovrebbe comunque concretizzarsi con le risorse delle compensazioni, vista l’assenza di altre soluzioni, rese impraticabili dall’emergenza finanziaria in atto. L’obiettivo è fissato al 31 dicembre. Ma per raggiungerlo bisognerà evitare ritardi. Lunedì sera, in consiglio comunale, la questione verrà nuovamente trattata con un’interrogazione predisposta dal gruppo di “Una Buona Idea”, come conferma il presidente della commissione sviluppo economico Rosario Faraci, a sua volta presente all’incontro odierno. I civici hanno posto Macchitella Lab in cima alla lista delle priorità.