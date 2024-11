“Macchitella Lab”, firma anche Eni: comodato formalizzato, “era un nostro impegno”

Le somme saranno necessarie per il sevizio di accompagnamento e tutoraggio, la formazione, il networking e il brainstorming e ancora per incontri con potenziali investitori e inoltre per l’acquisto di arredi funzionali, attrezzature informatiche e infine per l’avviso destinato alla elezione di esperti di comunicazione e animazione da affiancare all’assistenza tecnica. “Era uno dei miei principali impegni assunti in campagna elettorale – ha detto il sindaco Di Stefano – con la firma sul comodato diamo un’accelerazione affinchè già dal 2025 possano partire i primi corsi universitari proposti dalla Kore di Enna e tutta una serie di attività di start up, animazione territoriale e di formazione su cui puntiamo fortissimo. Per i giovani, non solo gelesi, Macchitella Lab dovrà essere un punto di riferimento da cui partire per sviluppare idee, innovazioni per creare il proprio futuro”.