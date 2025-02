Macchitella lab, in consiglio la variazione di bilancio per gli ultimi interventi

Gela. Potrebbe essere il momento forse determinante per arrivare, dopo anni, all’apertura di Macchitella lab, l’ex casa albergo Eni riconvertita a polo della formazione e universitario. Il tavolo di confronto tra le parti coinvolte è attivo da tempo. Si sta definendo la convenzione per la complessiva gestione della struttura. Ci sono da condurre sopralluoghi direttamente sul posto, come deciso nel corso di recenti riunioni, in presenza dell’amministrazione comunale, di Eni, Sicindustria e Università Kore. In consiglio comunale, già dalla seduta di lunedì prossimo, arriva intanto la variazione di bilancio per i fondi necessari ai lavori nell’area esterna e agli altri interventi stabiliti prima dell’apertura.