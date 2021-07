Macchitella, tante zone sporche: “Più controlli sulla movida e maggiore pulizia”

Gela. L’amministrazione comunale sta studiando misure da attuare, per tentare di limitare il contagio Covid in città. Tra queste, ci saranno quasi sicuramente restrizioni sulla movida e sui locali. A Macchitella, si concentra la parte più consistente della movida e tanti residenti continuano a lamentare sporcizia e scarsi controlli. Questa volta, le segnalazioni giungono dalle vie limitrofe alla clinica “Santa Barbara”. Le aree antistanti, comprese quelle dei parcheggi per le auto, sono spesso trasformate in zone dove abbandonare rifiuti e lasciare in strada di tutto, soprattutto i resti delle lunghe notti della movida.