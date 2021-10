Madri coraggio in ricordo dei figli che non ci sono più, un monumeto per i loro “angeli”

Gela. Verrà inaugurato domani alle 19 presso il piazzale della Rotonda Est, accanto all’Area Fitness, il monumento commemorativo che alcune mamme di vittime della strada hanno voluto dedicare a chi non c’è più. “Un ricordo per i nostri figli – raccontano – ma anche un monito da mamme a tutti i ragazzi affinchè abbiano rispetto e cura della loro vita in ogni momento”. Un monumento per ricordare chi non c’è più, ma non solo. Un monito materno ai ragazzi affinchè abbiano rispetto e cura della loro vita in ogni momento. L’idea è di un gruppo di mamme, unite nel ricordo dei loro figli strappati alla vita di colpo. Un dolore lancinante che si è trasformato in forza grazie alla quale queste mamme non perdono occasione per esaltare le vita in tutti i suoi aspetti. Nasce da questa volontà l’iniziativa che avrà il suo culmine domani con l’inaugurazione di un monumento agli “Angeli della strada”, in uno dei luoghi simbolo di ritrovo dei ragazzi.