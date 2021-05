Mafia a Roma, appello bis per Rinzivillo: condanna ridotta solo di sei mesi

Gela. Lo scorso gennaio, la Corte di Cassazione ha annullato la condanna imposta al sessantenne Salvatore Rinzivillo, ritenuto nuovo boss dell’omonima famiglia di Cosa nostra. Una decisione che toccava le contestazioni sul metodo mafioso e sul favoreggiamento dell’organizzazione. Oggi, a seguito del rinvio disposto dalla stessa Cassazione, i giudici di appello di Roma hanno sostanzialmente confermato la condanna, riducendola solo di sei mesi. A Rinzivillo, proprio la Corte di appello capitolina aveva imposto dieci anni e otto mesi di reclusione, nel procedimento legato all’indagine antimafia “Druso”. Dopo l’annullamento della Cassazione, che aveva rinviato agli stessi giudici di appello per rivedere l’entità della pena, non ci sono state sostanziali modifiche. Una decisione che i difensori di Rinzivillo, gli avvocati Roberto Afeltra e Annarita Franchi, impugneranno nuovamente in Cassazione. Ritengono che ci siano valutazioni errate da parte dei magistrati di secondo grado. Non escludono neanche il ricorso straordinario. A Rinzivillo, con l’inchiesta “Druso”, vengono contestati episodi di estorsione, ai danni di esercenti romani.