Mafia a Roma, appello bis per Rinzivillo: condanna ridotta solo di sei mesi

Avrebbe dato l’ordine ai suoi complici di minacciare le vittime, affinché onorassero un credito maturato nei rapporti commerciali con un operatore, pare vicino al gruppo di mafia. La sentenza, quindi, non è ancora definitiva. Il sessantenne, attualmente detenuto sotto regime di carcere duro, è già stato condannato (non ancora in via definitiva) in altri filoni processuali, partiti dall’inchiesta madre “Extra fines”.