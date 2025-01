Mafia e droga nell’inchiesta della Dda palermitana, Nicastro torna in libertà: riesame accoglie ricorso

Gela. Nelle scorse settimane, è stato raggiunto da un provvedimento di custodia cautelare in un’inchiesta condotta dai pm della Dda di Palermo, sugli affari dei clan dell’agrigentino, con ramificazioni, per la droga, anche in città. I giudici del riesame hanno però annullato l’ordinanza emessa per la posizione di Giuseppe Nicastro, rappresentato dal legale Flavio Sinatra. Torna in libertà. Il ricorso è stato accolto. E’ tra i gelesi coinvolti nell’indagine.