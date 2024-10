Mafia e droga, traffico di stupefacenti alimentava i clan: chiuse le indagini dopo il blitz “Ianus”

Gela. Una maxi inchiesta che seguendo i flussi del traffico di droga ha portato i magistrati della Dda di Caltanissetta a ricostruire i nuovi organigrammi criminali di Cosa nostra locale. Le indagini legate al blitz “Ianus” sono state chiuse. In totale, sono sessantaquattro i coinvolti. Per gli investigatori, alla testa della famiglia Rinzivillo c’erano soprattutto il cinquantaduenne Giuseppe Tasca e il trentatreenne Giuseppe Pasqualino. Ai vertici del gruppo Emmanuello, invece, il comando sarebbe andato al quarantatreenne Crocifisso Di Gennaro, strettamente coadiuvato dal quarantatreenne Manuel Ieva e dal trentaquattrenne Alessandro Pellegrino. Quello della droga, come confermato da altre inchieste che toccarono diversi dei coinvolti nel blitz “Ianus”, era il target prioritario. I punti di contatto per l’approvvigionamento erano concentrati, tra gli altri, nella zona etnea e in Calabria. Sul territorio locale, invece, l’organizzazione avrebbe avuto la disponibilità di diverse piantagioni in aree rurali. Capi, gregari e staffette, pare fossero strutturati secondo regole precise, sempre sotto l’ombrello criminale di Cosa nostra che sfruttava gli introiti pure per investire.