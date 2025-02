“Mafia non spara ma punta agli appalti, tante armi”, Cracolici in municipio: “C’è una città sana”

‘Bisogna avere uno sguardo ampio – ha detto inoltre – bisogna incidere contro le solitudini. Anche la chiesa deve avere un ruolo più attivo. Tutti i vescovi siciliani devono rilanciare l’attività educativa sul territorio. Basta processioni che si fermano davanti alle case dei boss. Rafforziamo l’attenzione. Più oratori per formare i giovani”. La commissione regionale antimafia ha già incontrato oltre trecento sindaci siciliani.

“Costruiamo un’alleanza – ha sottolineato il presidente – nessuno deve girarsi la faccia. Non bastano gli investimenti e le opere. Il sistema politico locale deve avere una direzione. La commissione antimafia è un attento osservatore. Non ci innamoriamo degli slogan ma dell’agire”. Non si deve “stare in silenzio”, è intervenuto ancora Di Stefano. “Gela è stata la città dell’antimafia”, ha ricordato Rando. “Quando sui territori arrivano risorse finanziarie, allora arrivano anche le mafie – ha detto nel suo intervento Rando – tanti sindaci al sud sono soli. Deve esserci una rete. Noi siamo contro le mafie”. Sono i minori che vanno garantiti per sottrarli alle mafie, secondo Rando. “Educhiamo i figli dei mafiosi – ha commentato il senatore Pd – non devono per forza diventare mafiosi a loro volta. Gela deve riprendersi l’orgoglio di essere la città antimafia”. I capigruppo di maggioranza di Pd e M5s, Orlando e Castellana, sono intervenuti richiamando l’importanza della cultura e della formazione ma anche di interventi concreti, “con più forze della municipale”. Castellana si è più volte soffermato sulla cultura contro la visione “mafiocentrica”. La mafia che ha la capacità di controllare i fallimenti societari per poi prendersi le aziende, ha indicato l’esponente M5s. “Bisogna avere il coraggio di dire che la mafia fa schifo, dobbiamo andare nelle scuole e dare più risorse per le forze dell’ordine. Questa amministrazione vuole farlo. Non devono esserci divisioni”, è intervenuto il capogruppo FI Antonino Biundo. Per il consigliere di “Avanti Gela” Gabriele Pellegrino su temi così importanti come la lotta alla mafia “non devono esserci divisioni politiche”. “Non dobbiamo abbassare la guardia – ha proseguito – la mafia è dormiente ma non sconfitta. C’è una pseudo cultura malavitosa”.

Il consigliere di “Una Buona Idea” Massimiliano Giorrannello ha ricordato il ruolo dei “martiri”, i magistrati e i sacerdoti uccisi dalla mafia. “La mafia è una montagna di merda”, ha chiosato il consigliere civico. L’ex sindaco di Niscemi e attuale consigliere comunale dem Giovanni Di Martino ha proposto l’istituzione di un osservatorio comprensoriale che possa monitorare i fenomeni criminali sul territorio, a iniziare da Gela e Niscemi. Una proposta che per Di Stefano va accolta e sviluppata. Il consigliere dem Antonio Cuvato ha sottolineato l’esigenza di “nuove opportunità” per dare un messaggio concreto a chi vive sul territorio. Il componente della struttura commissariale del Pd Giovanni Ferro ha ricordato l’importanza dei protocolli di legalità per gli appalti, anche nel contesto Eni. “C’erano infiltrazioni mafiose nei subappalti – ha indicato – con l’aumento dei controlli tutto questo non c’è stato più. La lotta sindacale e una politica sensibile proteggono il tessuto produttivo sano. Abbiamo messo una diga. La totale liberalizzazione dei subappalti rischia di favorire le infiltrazioni. Il protocollo di legalità pone un freno. L’amministrazione deve confrontarsi con il sindacato”. Il consigliere M5s Vincenzo Tomasi, il più giovane del civico consesso, ha definito la mafia “un virus”. “Il nostro territorio ha bisogno delle istituzioni – ha concluso – non c’è più la guerra di mafia ma tanti giovani nutrono una sorta di odio verso le istituzioni e le forze dell’ordine. Dobbiamo dare sostegno a questo territorio”.