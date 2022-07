“Maggioranza approverà Pef e Tari”, Cascino: “Opposizione non è credibile”

Gela. “Un’opposizione che regolarmente lascia l’aula e non partecipa al voto su atti importanti per la città, non può che ritenersi poco credibile e irresponsabile”. Il consigliere comunale della Nuova Dc Vincenzo Cascino sostiene la linea del sindaco Lucio Greco, che anche ieri sera ha parlato di un’opposizione pronta solo a lasciare l’aula consiliare, per mettere in difficoltà la maggioranza e senza pensare “al bene della città”. Questa sera, si ritorna in aula, sempre con l’obiettivo del Pef e del provvedimento sulle tariffe Tari. Cascino è sicuro che, con una soglia inferiore di voti necessari, la maggioranza avrà i numeri. “L’opposizione può anche non presentarsi, tanto è uguale – aggiunge – la maggioranza c’è e riuscirà ad approvare Pef e Tari. Eviteremo inutili chiacchiere. Purtroppo, devo dire che l’unico scopo di questa opposizione è ostacolare l’approvazione degli atti. Come si fa a criticare le scelte del sindaco e a scagliarsi contro la maggioranza, quando poi si abbandona l’aula, lanciando un pessimo messaggio alla città?”.