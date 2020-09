Maggioranza arranca, Morselli: “Numeri risicati? Greco ha dato rappresentanza a tutti”

Morselli, che è vicepresidente della commissione consiliare bilancio e che voci insistenti danno tra le possibili soluzioni per risolvere il rebus dell’assessore da nominare, non esclude che i tempi lunghi per il voto sul regolamento Tari possano avere anche un’altra interpretazione politica. “Posso ipotizzare – aggiunge – magari la volontà di mettere politicamente in guardia l’Udc, dato che il regolamento è stato portato in aula dall’assessore Danilo Giordano e non tutti gli alleati hanno condiviso l’ingresso in giunta dei centristi. Potrebbe ancora esserci una certa diffidenza. E’ una mia valutazione e spero di sbagliarmi”. Il consigliere ritorna sui rapporti tra maggioranza e Pd, interrotti prima dell’estate, con l’addio dem e le dimissioni dell’ex assessore Grazia Robilatte. Parole che sembrano rafforzare le distanze politiche. “Nonostante la scelta, secondo me incomprensibile, fatta dal Pd – aggiunge – il sindaco ha continuato ad avere un profondo rispetto verso quel partito, ma noto che non viene ripagato con la stessa moneta, dato che i dem ci attaccano in continuazione e ci hanno accusati di aver autorizzato nuovamente i servizi aggiuntivi per la gestione delle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti in città”. I “turbamenti” degli alleati del sindaco ci sono tutti e neanche le ultime nomine sembrano aver tacitato le anime ancora in antitesi con le scelte dell’avvocato.