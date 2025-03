“Maggioranza compatta”, Ferro: “Bilancio una priorità, siamo con il sindaco”

Gela. La maggioranza compatta intorno al sindaco Di Stefano convince gli esponenti dem, ieri presenti alla riunione voluta dai gruppi consiliari che sostengono il primo cittadino. “Un incontro veramente molto costruttivo – dice il componente della struttura commissariale del partito Giovanni Ferro – il sindaco ha il nostro pieno sostegno e quello della sua maggioranza. Sta dimostrando di dare fiducia alle scelte che arrivano dagli alleati, in piena sintonia con il progetto. Fa piacere un clima che non dà spazio a polemiche ma alle tante cose da fare per la città”. Di Stefano non era presente, avendo scelto di dare pieno spazio al confronto tra i gruppi che lo sostengono. Ferro pone l’accento su temi che sono stati più volte toccati ieri sera. “La priorità non può che essere il bilancio stabilmente riequilibrato – aggiunge – è essenziale per un ente in dissesto. Nonostante questa situazione, l’azione amministrativa va avanti. Può capitare che ci siano valutazioni differenti su alcuni punti ma niente mette in discussione il progetto e l’alleanza. Non esiste un pensiero monolitico, fortunatamente”.