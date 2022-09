Maggioranza convocata anche su rifiuti: Picone, “tavolo giovedì inopportuno a ridosso elezioni”

Gela. Il sindaco Lucio Greco ci riprova e dopo la convocazione della scorsa settimana, andata a vuoto, nel tardo pomeriggio attende gli alleati di maggioranza. Intende fare il punto in vista di un consiglio comunale, quello fissato per domani sera, con un ordine del giorno più che impegnativo, soprattutto ad appena quattro giorni dall’election day. La scorsa settimana, quasi nessuno ha risposto alla chiamata. Domani, l’assise civica dovrebbe misurarsi anzitutto con gli atti del nuovo servizio in house. Il sindaco vuole chiudere prima possibile mentre a fine mese scade la proroga a Tekra. L’azienda campana ha formalizzato il licenziamento di tutti i dipendenti, che a loro volta hanno dichiarato lo sciopero. Probabilmente, affrontare uno scoglio così consistente non è facile mentre partiti e movimenti guardano quasi esclusivamente alla campagna elettorale. Il sindaco spinge per un confronto con i suoi, in una fase nella quale potrebbe trovarsi a guidare addirittura due settori, quello ambiente (lasciato scoperto dall’uscita di Italia Viva e che già regge ad interim) e ora gli uffici del bilancio (viste le dimissioni presentate dall’assessore Danilo Giordano). Non è da escludere che il sindaco voglia valutare anche quest’aspetto. Il peso del voto, però, sembra farsi sentire. In teoria, giovedì, sempre sul fronte del nuovo servizio rifiuti e dei bandi per le assunzioni, si dovrebbe tenere un incontro, voluto dal primo cittadino. Nelle scorse ore, però, l’amministratore di Impianti Srr (società che ha ottenuto l’affidamento in house) ha scritto in municipio e a tutte le parti convocate, comprese le organizzazioni sindacali. L’amministratore Giovanna Picone ritiene che non sia il momento adatto. Sottolinea che nel corso del primo tavolo, ad inizio mese, era stata indicata una precisa tempistica, con Impianti Srr che la scorsa settimana ha trasmesso i bandi di assunzione a tutti i sindacati che li valuteranno per presentare osservazioni. Inoltre, è previsto un incontro, già fissato per il 28 settembre a Timpazzo, per tracciare una linea sulle osservazioni dei sindacati e formalizzare l’avvio delle procedure di pubblicazione dei bandi.