Maggioranza da rinsaldare, sindaco convocherà gli alleati: “Una riunione con tutti”

Gela. Nuovi scossoni politici non sembrano essercene all’orizzonte, anche se la maggioranza del sindaco Lucio Greco ha necessità di registrarsi, prima di affrontare un periodo piuttosto convulso, sul quale si faranno sentire gli echi delle scadenze elettorali, tra tutte quella delle regionali. I numeri vanno rafforzati, per evitare di dover rincorrere certezze, troppo spesso svanite. Il sindaco è consapevole che tenere insieme una maggioranza, mai veramente coesa, non è per nulla facile. Si trova di nuovo a dover fare il punto della situazione, nonostante il rilancio amministrativo sia stato ufficializzato appena pochi mesi fa. “Non appena mi libererò dagli impegni sui quali sono concentrato – dice il sindaco – chiederò una riunione con tutti”. La necessità di un chiarimento è sostenuta praticamente dall’intera alleanza. Se Greco può comunque contare sul pieno appoggio di centristi e civici; deve invece monitorare le situazioni più difficili da leggere. Forza Italia e gli equilibri interni, anche a seguito della nomina dell’assessore Romina Morselli, sono punti che vanno considerati. I renziani di Italia Viva, fino ad ora non si sono esposti troppo, ma anche il gruppo locale si appresta a valutazioni. Il rapporto tra il sindaco e l’assessore Cristian Malluzzo è piuttosto consolidato, seppur la delega all’ambiente e ai rifiuti apra sempre a continue valutazioni. Greco, inoltre, pare piuttosto convinto di poter allargare il dialogo, anche a gruppi di opposizione e ad alcuni esponenti del gruppo misto, rimasti senza una vera collocazione. Ieri, sull’occupazione del suolo pubblico, inaspettatamente, ha voluto far sapere di apprezzare la proposta del Pd e si è detto pronto ad un confronto. I dem sembrano ormai su sponde politiche assai distanti, ma le parole dell’avvocato sono state attentamente pesate dai suoi stessi alleati. L’ex forzista Luigi Di Dio, fino ad oggi ha sempre dato un contributo importante alla causa dei pro-Greco. “Con il sindaco non abbiamo ancora avuto modo di parlare di politica – dice – al momento, fino a quando non capirò se potrò essere organico alla maggioranza, valuterò atto per atto. Non ho rappresentanti in giunta né ho interesse verso le prossime scadenze elettorali, per eventuali candidature. I partiti? Devo dire che già in molti mi hanno cercato e non solo tra i partiti. Però, esco da un’esperienza di partito e vorrei rimanere indipendente, almeno fino alla conclusione di questa consiliatura”.