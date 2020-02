Maggioranza delle “correnti”, nasce gruppo: nuove acrobazie politiche tra gli “arcobaleno” di Greco

Gela. Tanti, anche in maggioranza, lo avevano preventivato. Con il ricorso del centrodestra respinto dal Tar Palermo, la coalizione del sindaco dovrà necessariamente fare i conti con un riassetto, che passa anche dalla “visibilità” politica reclamata da diversi pezzi di un’alleanza, mai così ampia. Prima, l’Udc che ha aperto a Greco; ora, un gruppo consiliare “nuovo” (in realtà già pronto da ben prima della decisione del Tar palermitano). L’ex “Un’Altra Gela” (la lista del sindaco) Pierpaolo Grisanti, l’ex “Una Buona Idea” e “Gela città normale” Diego Iaglietti e l’indipendente Vincenzo Casciana (eletto nelle liste dell’imprenditore Maurizio Melfa e poi passato al gruppo dell’avvocato Greco). Si muoveranno sotto il logo “Libera-mente”. In teoria, hanno scelto di avere le mani libere. Una posizione ibrida. “C’è oggi più che mai l’urgenza di creare un gruppo che abbia anche l’ardire di non essere d’accordo con la maggioranza qualora l’azione politica da questa proposta non sia in linea con i bisogni, le prospettive, gli interessi del territorio – si legge in un comunicato diffuso nelle scorse ore – e che abbia altrettanto l’ardire di far battaglia all’opposizione qualora questa, nella sua azione, rispondesse solo a se stessa e non alla città”. Maggioranza, sì…ma con moderazione. Un concetto che pare abbiano già sottoposto al vaglio del sindaco. Se l’uscita di Grisanti dal gruppo del primo cittadino non era tra le mosse più attese, anche perché i rapporti con gli altri esponenti continua a mantenerli; Iaglietti e Casciana hanno già una dote politica non da poco negli schemi di maggioranza. L’ex indipendente fa parte del gruppo che ha indicato l’assessore Florinda Iudici, mentre Iaglietti è il riferimento in consiglio dell’area che ha ottenuto la presidenza della Ghelas, con l’imprenditore Francesco Trainito.